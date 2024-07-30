Сакен Бибосынов вышел в четвертьфинал Игр-2024, где побьется с олимпийским чемпионом из Узбекистана

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов одержал первую победу на олимпийских соревнованиях в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
Бронзовый призер прошлых Игр в Токио проводил поединок 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма против представителя Турции Самета Гюмюша — действующего чемпиона Европы.
Первый раунд Бибосынов провел уверенно и забрал победу по мнению четырех из пяти судей — 4:1. Во втором отрезке подопечный Мырзагали Айтжанова и вовсе подавил соперника и выглядел гораздо увереннее — 5:0. В заключительной трехминутке казахстанец продолжил прессинг. Итоговая победа единогласным решением судей — 5:0.
Таким образом, Сакен Бибосынов поборется за полуфинал 2 августа против олимпийского чемпиона-2016 Хасанбоя Дусматова из Узбекистана
Ранее в четвертьфинал также пробился еще один казахстанский боксер Нурбек Оралбай, который в весовой категории до 80 килограммов одолел австралийца Каллума Питерса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142142-saken-bibosynov-vyshel-v-chetvertfinal-olimpiady-2024/