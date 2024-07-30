Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сакен Бибосынов вышел в четвертьфинал Игр-2024, где побьется с олимпийским чемпионом из Узбекистана

Опубликовано:

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов
Сакен Бибосынов. Фото: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов одержал первую победу на олимпийских соревнованиях в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Симона Байлз помогла сборной США выиграть командное многоборье на Олимпиаде-2024

Бронзовый призер прошлых Игр в Токио проводил поединок 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма против представителя Турции Самета Гюмюша — действующего чемпиона Европы.

Первый раунд Бибосынов провел уверенно и забрал победу по мнению четырех из пяти судей — 4:1. Во втором отрезке подопечный Мырзагали Айтжанова и вовсе подавил соперника и выглядел гораздо увереннее — 5:0. В заключительной трехминутке казахстанец продолжил прессинг. Итоговая победа единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Сакен Бибосынов поборется за полуфинал 2 августа против олимпийского чемпиона-2016 Хасанбоя Дусматова из Узбекистана

Ранее в четвертьфинал также пробился еще один казахстанский боксер Нурбек Оралбай, который в весовой категории до 80 килограммов одолел австралийца Каллума Питерса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142142-saken-bibosynov-vyshel-v-chetvertfinal-olimpiady-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie