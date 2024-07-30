Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Симона Байлз помогла сборной США выиграть командное многоборье на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Американская гимнастка Симона Байлз
Симона Байлз. Фото: Jamie Squire/Getty Images

Женская сборная США по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Американки по итогам выступлений на четырех снарядах набрали 171,296 балла. Второе место заняли итальянки (165,494), которые выиграли олимпийскую медаль в этой дисциплине впервые за 96 лет. Тройку сильнейших замкнули представительницы Бразилии (164,497).

Выиграть золото сборной США помогла лидер команды Симона Байлз. Одна из самых узнаваемых спортсменок мира стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Она обновила собственный рекорд по суммарному числу наград с Олимпиад и чемпионатов мира (теперь 38).

Также в составе сборной США выступили Суниса Ли, Джордан Чайлз и Джейд Кэри. В запасе осталась Хезли Ривера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142160-simona-baylz-pomogla-sbornoy-ssha-vyigrat-komandnoe-mnogobore-na-olimpiade-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie