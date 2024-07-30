Симона Байлз помогла сборной США выиграть командное многоборье на Олимпиаде-2024

Женская сборная США по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Американки по итогам выступлений на четырех снарядах набрали 171,296 балла. Второе место заняли итальянки (165,494), которые выиграли олимпийскую медаль в этой дисциплине впервые за 96 лет. Тройку сильнейших замкнули представительницы Бразилии (164,497).

Выиграть золото сборной США помогла лидер команды Симона Байлз. Одна из самых узнаваемых спортсменок мира стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Она обновила собственный рекорд по суммарному числу наград с Олимпиад и чемпионатов мира (теперь 38).

Также в составе сборной США выступили Суниса Ли, Джордан Чайлз и Джейд Кэри. В запасе осталась Хезли Ривера.

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