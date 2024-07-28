Надаль победил на старте Олимпиады-2024 и сыграет с Джоковичем

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в матче первого круга мужского одиночного разряда на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником одного из самых титулованных спортсменов в истории стал венгр Мартон Фучович — 83-я ракетка мира.

Надаль одержал победу в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Атлеты провели на грунтовом корте "Ролан Гаррос" 2 часа 30 минут.

Во втором круге 38-летний Надаль сыграет с Новаком Джоковичем, который посеян на Олимпиаде под первым номером. Серб — рекордсмен по числу титулов на турнирах Большого шлема (24) и действующая вторая ракетка мира.

Напомним, в субботу Надаль также пробился во второй круг в мужском парном разряде. Его партнером в этой дисциплине на Олимпиаде-2024 выступает третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

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