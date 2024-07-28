Двукратная чемпионка мира по боксу из Казахстана выиграла первый бой на Олимпиаде-2024

Казахстанская девушка-боксер Назым Кызайбай первой из женской национальной команды начала выступление на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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В 1/16 финала в рамках весовой категории до 50 килограммов спортсменка встретилась с итальянкой Джорданой Соррентино — серебряным призером чемпионата Европы 2022 года.

Первый раунд получился конкурентным. Три из пяти судей засчитали его в пользу Соррентино.

Вторая трехминутка оказалась более успешной для Кызайбай. Четверо судей отдали этот отрезок именно ей.

Решающим стал третий раунд, который все рефери оставили за казахстанкой. В итоге она добилась триумфа раздельным решением судей (4:1).

В 1/8 финала Олимпиады-2024 двукратная чемпионка мира из Казахстана встретится с бразильянкой Каролин де Алмейдой — действующей победительницей Панамериканских игр.

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