Надаль и Алькарас с победы стартовали в парном разряде на Олимпиаде-2024

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас успешно стартовали в мужском парном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмены начали выступление в этой дисциплине матчем с аргентинцами Андресом Мольтени и Максимо Гонсалесом, которые получили шестой номер посева.

Надаль и Алькарас одержали победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Соперники провели на корте 1 час 47 минут.

Во втором круге испанский дуэт встретится с победителями матча между нидерландцами Таллоном Грикспором и Весли Колхофом и венграми Мартоном Фучовичем и Фабианом Марожаном.

Также Надаль и Алькарас заявлены в одиночный разряд. Третья ракетка мира в субботу стартовал и в этой дисциплине. В первом круге Алькарас разгромил Хади Хабиба со счетом 6:3, 6:1.

Олимпийский теннисный турнир в Париже проходит на грунтовых кортах "Ролан Гаррос". Напомним, что днем ранее Надаль принял участие в церемонии открытия, где стал одним из последних членов эстафеты Олимпийского огня.

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