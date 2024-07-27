Лучший теннисист Казахстана вылетел в первом круге Олимпиады-2024

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение на старте Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортмен, занимающий 25-е место в мировом рейтинге, встретился в первом круге с представителем США Тейлором Фритцем. Американец является 11-й ракеткой планеты и получил седьмой номер посева на Олимпиаде.
Бублик уступил в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. Соперники провели на грунтовом корте "Ролан Гаррос" ровно час.
Таким образом, в мужском одиночном разряде Олимпиады-2024 из казахстанцев остался только Александр Шевченко. Вторая ракетка страны сыграет в первом круге с чехом Якубом Меншиком.
Бублик же выступит еще в парном разряде вместе с Александром Недовесовым. Также спортсмен был изначально заявлен в турнир смешанных дуэтов, но его потенциальная партнерша Елена Рыбакина снялась с Олимпиады из-за болезни.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2140647-luchshiy-tennisist-kazahstana-vyletel-v-pervom-kruge-olimpiady-2024/