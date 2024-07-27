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Юлия Путинцева обратилась к казахстанцам после того, как снялась с Олимпиады-2024

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Cameron Smith/Getty Images for LTA

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сделала обращение к отечественным болельщикам после отказа от участия в Олимпиаде из-за травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

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Спортсменка записала видеообращение из столицы Франции.

""К сожалению, у меня очень плохие новости. Я вынуждена сняться с Олимпийских игр в Париже. Травма колена, полученная во время Уимблдона, к сожалению, не дает мне покоя по сей день. Мы старались с моей командой, командой Казахстана, а также ФТК сделать все, чтобы мое участие стало возможным. Мы прошли все реабилитации, но, к сожалению, чуда не случилось.
У меня выявили на Уимблдоне надрыв мениска, бурсит, воспаление двух костей вокруг колена. У меня колено до сих пор опухшее, хотя я прохожу регулярные физиотерапии, мезотерапии, уколы и т.д. Но колено не готово к тому, чтобы играть.
Я никогда не подводила свою сборную, я всегда играла все возможные матчи, мне это всегда было в радость и в честь. Я думаю, все знают, с каким рвением и желанием я играла за сборную Казахстана. Для меня это всегда огромная честь. Я сыграла 40 матчей, принесла больше всех побед в Кубке Билли Джин Кинг.
Но, к сожалению, в этот раз у меня не получается даже просто выйти на корт. Мне от этого безумно больно и тяжело. Я прошу прощения как у команды, так и у федерации и у болельщиков. Мне очень тяжело, правда", — сказала Путинцева.

Напомним, вторая ракетка страны в женском одиночном разряде была исключена из заявки Игр-2024. Вместо нее в турнирную сетку попала новозеландка Лулу Сан.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140618-yuliya-putinceva-obratilas-k-kazahstancam-posle-togo-kak-snyalas-s-olimpiady-2024/

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