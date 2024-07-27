Абиба Абужакынова поборется за бронзу Олимпиады-2024

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала победу в утешительной схватке на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанка проиграла в четвертьфинале, но продолжила борьбу за медаль. В утешительной схватке весовой категории до 48 килограммов она встретился с представительницей Парагвая Габриэлой Нарваэс. Абужакынова смогла оформить досрочную победу благодаря иппону, который ей засчитали после эффективного удержания оппонентки.
Таким образом, казахстанка поборется в поединке за бронзовую медаль. Соперницей Абужакыновой в медальной схватке будет одна из проигравших в полуфинале.
Также позднее выступление продолжит казахстанский дзюдоист Елдос Сметов. Ему предстоит побороться на стадии 1/2 финала в весовой категории до 60 килограммов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140615-abiba-abuzhakynova-poboretsya-za-bronzu-olimpiady-2024/