Абиба Абужакынова поборется за бронзу Олимпиады-2024

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала победу в утешительной схватке на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка проиграла в четвертьфинале, но продолжила борьбу за медаль. В утешительной схватке весовой категории до 48 килограммов она встретился с представительницей Парагвая Габриэлой Нарваэс. Абужакынова смогла оформить досрочную победу благодаря иппону, который ей засчитали после эффективного удержания оппонентки.

Таким образом, казахстанка поборется в поединке за бронзовую медаль. Соперницей Абужакыновой в медальной схватке будет одна из проигравших в полуфинале.

Также позднее выступление продолжит казахстанский дзюдоист Елдос Сметов. Ему предстоит побороться на стадии 1/2 финала в весовой категории до 60 килограммов.

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