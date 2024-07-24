Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Рыбакина и Бублик сыграют в паре на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Лучшие теннисисты Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина и Александр Бублик выступят в дуэте на Олимпиаде-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Игр в Париже.

Свежая публикация по теме:
Сборная Аргентины добыла ничью на 90+16 минуте в первом матче на Олимпиаде-2024

Спортсмены вместе заявились в турнир смешанных пар. Планируется, что в этой дисциплине выступят 32 дуэта. При этом на данный момент в заявке значатся только 20 пар.

Рыбакина и Бублик также выступят в одиночном разряде. Казахстанка в этой дисциплине получила третий номер посева. Кроме того, Бублик сыграет в мужском парном разряде вместе с Александром Недовесовым.

Соперники казахстанцев во всех дисциплинах определятся в результате жеребьевки 25 июля. Теннисный турнир стартует на Олимпиаде-2024 27 июля.

Ранее NUR.KZ опубликовал расширенный материал, посвященный представителям Казахстана в этом виде спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2139351-rybakina-i-bublik-sygrayut-v-pare-na-olimpiade-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie