Рыбакина и Бублик сыграют в паре на Олимпиаде-2024

Лучшие теннисисты Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина и Александр Бублик выступят в дуэте на Олимпиаде-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Игр в Париже.

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Спортсмены вместе заявились в турнир смешанных пар. Планируется, что в этой дисциплине выступят 32 дуэта. При этом на данный момент в заявке значатся только 20 пар.

Рыбакина и Бублик также выступят в одиночном разряде. Казахстанка в этой дисциплине получила третий номер посева. Кроме того, Бублик сыграет в мужском парном разряде вместе с Александром Недовесовым.

Соперники казахстанцев во всех дисциплинах определятся в результате жеребьевки 25 июля. Теннисный турнир стартует на Олимпиаде-2024 27 июля.

Ранее NUR.KZ опубликовал расширенный материал, посвященный представителям Казахстана в этом виде спорта.

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