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Рэпер Снуп Догг пронесет олимпийский огонь перед открытием Игр в Париже

Опубликовано:

Американский рэпер Снуп Догг
Снуп Догг: Joe Scarnici/Getty Images for USOPC

52-летний артист будет нести торжественный факел на заключительной стадии эстафеты передачи огня, после чего им будет зажжена церемониальная чаша символизирующая открытие Олимпийских игр. Об этом Снуп Догг объявил на своей странице в Instagram.

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Торжественная церемония открытия Олимпиады-2024 пройдет 26 июля. Знаменосцы будут нести олимпийский огонь в столицу Франции по улицам Сен-Дени, северного пригорода Парижа, где находится стадион "Стад де Франс", откуда и стартуют Игры.

Далее рэпер продолжит свою работу на парижской олимпиаде в качестве корреспондента телеканала NBC.

Среди других носителей факела также будут 46-летняя актриса и модель Летиция Каста и французский хип-хоп исполнитель MC Solaar.

Отметим, что личность человека, который зажжет Олимпийский огонь в ночь церемонии открытия, держится в секрете, однако по неподтвержденной информации им может быть легендарный французский футболист Зинедин Зидан.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2139333-reper-snup-dogg-proneset-olimpiyskiy-ogon-pered-otkrytiem-igr-v-parizhe/

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