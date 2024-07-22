Казахстан на Олимпиаде-2024: сотворят ли историю отечественные теннисисты?

4 июля сформировался окончательный состав олимпийской сборной Казахстана по теннису. Страну на Играх-2024 будут представлять пятеро спортсменов. NUR.KZ продолжает цикл материалов об отечественных атлетах, которые выступят на главном старте четырехлетия.

Олимпийский теннисный турнир стартует 27 июля на кортах спорткомплекса "Ролан Гаррос" и завершится 4 августа. Впервые за 32 года он пройдет на грунтовом покрытии.

В отличие от других видов спорта, в теннисе отсутствуют лицензионные турниры, а ключевым критерием отбора на Олимпиаду является актуальная личная позиция спортсменов в мировых рейтингах мужской и женской теннисных ассоциаций (ATP и WTA) на 10 июня, победы именно в этих турнирах будут учитываться в нашей сводке.

Кроме того, теннисисты должны принять участие в Кубке Дэвиса (для мужчин) и Кубке Билли Джин Кинг (для женщин), однако по данному аспекту могут быть исключения.

На Играх в Париже выступят первая и вторая ракетки страны в мужском одиночном разряде Александр Бублик (25-е место в последней версии мирового рейтинга) и Александр Шевченко (58). А также лучшие представительницы Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина (4) и Юлия Путицнева (29). В парном разряде Бублик выступит с Александром Недовесовым.

Елена Рыбакина (25 лет)

Елена Рыбакина: Пресс-служба НОК РК

Четвертая ракетка мира является самой титулованной казахстанской теннисисткой. На ее счету восемь титулов уровня WTA, в том числе и победа на Уимблдоне-2022. На Играх в Токио Елена могла завоевать первую в истории отечественного тенниса медаль на Олимпиаде, однако в матче за бронзу она уступила украинке Элине Свитолиной.

В течение года спортсменка испытывала проблемы со здоровьем, но на последнем Уимблдоне она показала достойный результат и вышла в полуфинал. В этом сезоне на "Ролан Гаррос" казахстанка дошла до 1/4 финала. Отметим, что на своем пути она взяла реванш у Свитолиной.

"В прошлый раз мне немного не хватило до медали. Естественно, если сумею выиграть олимпийскую медаль, то это станет особенным событием для страны, большим достижением как для меня, так и для всего Казахстана.

Казахстанцы мне очень помогают, активно поддерживая меня. Теннис там становится все более популярным из-за меня, и это прекрасно. Дети начинают играть в теннис, я буду стараться изо всех сил и очень надеюсь, что удастся завоевать медаль", — говорила Рыбакина в мае.

Александр Бублик (27 лет)

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Бублик является лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде. С 2022 года Александр ежегодно становится чемпионом турниров ATP различных категорий. Всего на счету первой ракетки страны четыре трофея. Последним достижением казахстанца является победа на турнире ATP 250 во французском Монпелье 4 февраля.

На Олимпиаде-2020 Бублик также выступил в одиночном и в парном разрядах, однако в обоих случаях потерпел поражение в первом раунде. В Париже спортсмен готов выступить еще и миксте, причем с Рыбакиной.

"С Леной давно знакомы. Поддерживаем общение. У нее прекрасная команда, мы в хороших отношениях с ее командой. Насчет микста — наверное, да, я бы хотел сыграть с ней. Для страны я готов играть во всех трех разрядах и выложиться на максимум. Я играю в одиночке, я играю в паре с Александром Недовесовым и надеюсь, что смогу сыграть с Еленой микст, почему нет? Это увеличит шансы на получение медали Казахстаном. А это самое важное", — говорил Бублик в интервью Vesti.kz.

Юлия Путинцева (29 лет)

Юлия Путинцева. Фото: Matt McNulty/Getty Images for ITF

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде отправится на Олимпиаду во второй раз. На прошлой летней Олимпиаде она, как и Бублик, завершила свои выступления в первом раунде. Но Юлия потерпела техническое поражение. Путинцева снялась с первого же матча на Играх в Токио из-за ухудшения самочувствия, вызванного акклиматизацией.

За всю карьеру ей трижды удавалось завоевать чемпионские титулы на турнирах серии WTA. Последний трофей она выиграла в июне на травяных соревнованиях в Бирмингеме, после чего на Уимблдоне выбила первую ракетку мира Игу Швентек и дошла до четвертого круга.

Александр Недовесов (37 лет)

Александр Недовесов: Alex Dodd - CameraSport via Getty Images

Самый возрастной представитель национальной сборной впервые отправится на Олимпийские игры. Грунтовое покрытие является самым оптимальным для казахстанца. Весной на грунте он завоевал два титула подряд, 19 июля на этом же покрытии он дошел до полуфинала турнира ATP 250 в шведском Бостаде.

Всего на счету Недовесова три титула уровня Ассоциации теннисистов-профессионалов в парном разряде. В мировом рейтинге в этой категории он сейчас занимает 54-е место.

Александр Шевченко (23 года)

Александр Шевченко. Фото: Irina R. Hipolito/Europa Press via Getty Images

Шевченко, в свою очередь, является самым молодым казахстанским теннисистом на парижской Олимпиаде, для него этот старт в рамках сборной будет дебютным. Спортсмен перешел под флаг Казахстана в январе текущего года и изначально мог пропустить турнир, но в ITF для второй ракетки страны сделали исключение, подробнее об этой истории мы рассказали в нашем Telegram-канале.

На уровне ATP Шевченко пока титулов не брал. Единственный раз до финала он дошел в прошлом ноябре на хардовом турнире в Метце, где в решающем матче уступил.

Теннис на Олимпиаде-2024

Теннисный турнир на ОИ-2024 будет проходить по правилам ITF. Для победы и мужчинам, и женщинам понадобится выиграть в двух сетах. При этом если в одиночном разряде есть опция третьего сета, то в парных соревнованиях вместо него проводят чемпионский тай-брейк (не до 7, а до 10 очков).

В личных турнирах у мужчин и женщин выступят по 64 спортсмена, в классических парных – 32 дуэта, а в смешанном парном – 16 дуэтов. Жеребьевка состоится 25 июля. Статус сеяной из казахстанцев получила только Рыбакина (третий номер).

Важно отметить, что за выступление на Олимпиаде не присуждаются рейтинговые очки. Это один из факторов, который приводит к отказу некоторых ведущих теннисистов от выступления на Играх. Например, по ряду причин на Играх-2024 не будет белоруски Арины Соболенко, россиян Андрея Рублева, Карена Хачанова, Анны Калинской, Людмилы Самсоновой и Дарьи Касаткиной, туниски Онс Жабер, британки Эммы Радукану, испанки Паулы Бадосы.

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