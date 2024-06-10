Стали известны обновленные позиции теннисисток в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг в женском одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Продолжает возглавлять рейтинг, польская теннисистка Ига Швентек. После защиты титула на "Ролан Гаррос" в ее активе - 11 695 баллов. Вторую строчку теперь занимает американка Коко Гауфф, которая сместила с этого места белоруску Арину Соболенко. Теннисистки имеют 7988 и 7788 очков соответственно.

Четвертой ракеткой мира продолжает оставаться лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина. В ее копилке 5973 балла. Сразу на 8 строчек поднялась обидчица казахстанки по четвертьфиналу "Ролан Гаррос" итальянка Жасмин Паолини. Ранее она располагалась на 15-й строчке, теперь же поднялась на 7-ю позицию.

Ранее, Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг среди мужчин, в котором теперь, первую строчку занимает итальянец Янник Синнер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.