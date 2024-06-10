Итальянец Янник Синнер сместил Новака Джоковича и стал первой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг среди мужчин, в котором теперь, первую строчку занимает итальянец Янник Синнер, передает NUR.KZ.

22-летний теннисист после "Ролан Гаррос" имеет в своем активе 9525 очков. Таким образом, Синнер стал первым итальянцем, который возглавил мировой рейтинг.

С лидерской позиции Синнер сместил именитого серба Новака Джоковича, который был вынужден сняться с Открытого чемпионата Франции из-за травмы колена. На данный момент теннисист занимает третью строчку.

На вторую позицию же поднялся триумфатор "Ролан Гаррос", испанец Карлос Алькарас. После завоевания чемпионского титула в Париже 21-летний спортсмен пополнил свою копилку 2000 баллов.

Среди казахстанцев, первая ракетка страны Александр Бублик сохранил 17-ю позицию в рейтинге ATP.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.