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Елена Рыбакина потерпела поражение в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: instagram.com / wta

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина проиграла в битве за полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Четвертая ракетка мира из Казахстана проводила встречу против итальянской теннисистки Жасмине Паолини, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге. Упорная борьба длилась три сета. В первом отрезке победу со счетом 6:2 зафиксировала итальянка. Во втором сете Рыбакина смогла сравнять счет по партиям. Все решалось в третьем отрезке, в котором сильнее оказалась Паолини.

Итоговый счет - 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки. Елена Рыбакина покидает "Ролан Гаррос".

В матче за финал обидчица казахстанки сыграет с победительницей противостояния между второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Миррой Андреевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2112861-elena-rybakina-poterpela-porazhenie-v-chetvertfinale-rolan-garros/

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