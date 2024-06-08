Первая ракетка мира разгромила обидчицу Рыбакиной и защитила титул чемпионки "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира Ига Швентек (Польша) провела успешную защиту титула Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в финале Жасмин Паолини, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В субботу на корте имени Филиппа Шатрие теннисистки провели финальный матч грунтового турнира "Большого шлема".

Ига Швентек в двух сетах одержала разгромную победу над итальянкой с общим счетом 6:2, 6:1.

Встреча длилась один час и девять минут. За это время лучшая теннисистка планеты реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, не допустила ни одной двойной ошибки и один раз подала мяч навылет.

Польская спортсменка в четвертый раз завоевала трофей на "Ролан Гаррос". Впервые она стала чемпионкой турнира в 2020 году и защищает титул с 2022 года.

Напомним, что Жасмин Паолине на четвертьфинальной стадии выбила из турнира первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину.

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