Арина Соболенко выиграла первый матч после личной трагедии

Вторая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в американском Майами, передает NUR.KZ.

Белоруска благодаря статусу сеяной автоматически прошла первый круг. Ее матч с испанкой Паулой Бадосой в рамках следующей стадии был перенесен на день из-за личной трагедии вице-лидера мирового рейтинга.

Перед стартом турнира в Майами скончался бывший возлюбленный Соболенко, экс-хоккеист сборной Беларуси Константин Кольцов. Наиболее вероятной причиной произошедшего полиция назвала самоубийство.

Соболенко не стала сниматься с соревнований и начала выступление с уверенной победы. Она обыграла Бадосу со счетом 6:4, 6:3 за 1 час 23 минуты.

Обе теннисистки провели матч в черных комплектах формы. Ранее в таком виде Соболенко проводила тренировки в Майами после смерти Кольцова. Также она сделала заявление на фоне трагедии.

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