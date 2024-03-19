Полиция считает самоубийство причиной смерти возлюбленного Арины Соболенко

Детектив полиции округа Майами-Дейд (США) Аргемис Колом сообщил, что суицид рассматривается как основная версия смерти Константина Кольцова, передает NUR.KZ со ссылкой на United Press International.

Бывший хоккеист сборной Беларуси скончался в возрасте 42 лет. В США он находился вместе с возлюбленной — второй ракеткой мира Ариной Соболенко. По данным следователей, тело обнаружили днем возле отеля.

"Управление полиции Майами-Дейд отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства господина Константина Кольцова (17.04.1981). Никаких подозрений в насильственном характере смерти нет", — заявил Колом.

С 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера в российском хоккейном клубе "Салават Юлаев". Незадолго до его смерти появились сообщения об уходе специалиста из уфимской команды.

Во время спортивной карьеры Кольцов выступал на позиции нападающего. Он играл за "Питтсбург Пингвинз" в НХЛ, а также за несколько российских и белорусских команд. В составе национальной сборной хоккеист принимал участие в Олимпиадах 2002 и 2010 годов.

Ранее в "Салавате Юлаеве" опровергли, что причиной смерти Кольцова стал оторвавшийся тромб.

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