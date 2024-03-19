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Эзотерика

В США скончался возлюбленный Арины Соболенко

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Арина Соболенко и Константин Кольцов
Арина Соболенко и Константин Кольцов. Фото: instagram.com / sabalenka_aryna

В Майами (штат Флорида, США) на 43-м году жизни скончался известный хоккеист Константин Кольцов, который состоял в романтических отношениях со второй ракеткой мира Ариной Соболенко, передает NUR.KZ.

О скоропостижной кончине Кольцова сообщили в хоккейном клубе "Салават Юлаев" (УФА). Спортсмен входил в тренерский штаб уфимской команды.

"Не стало Константина Кольцова.

С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева», проделал огромную работу в тренерском штабе команды.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» выражает соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича Кольцова. Светлая память…", - гласит официальное заявление клуба в Instagram.

Как игрок, Константин Кольцов провел шесть сезонов в уфимском «Салавате Юлаеве», с которым в 2011 году выиграл Кубок Гагарина. В 2022 году перешел на позицию помощника тренера.

18 марта 2024 года появилась информация о том, что белорусский специалист покидает тренерский штаб башкирской команды.

Отметим, в Майами, где погиб хоккеист стартует теннисный турнир серии WTA 1000. На "Мастерсе" была заявлена девушка Кольцова, известная белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2070630-v-ssha-skonchalsya-vozlyublennyy-ariny-sobolenko/

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