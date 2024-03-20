Полностью в черном: появились кадры тренировки Соболенко после смерти возлюбленного

В аккаунте The Tennis Letter в социальной сети X опубликовано видео с тренировки Арины Соболенко на турнире WTA 1000 в Майами после личной трагедии, передает NUR.KZ.

Белорусская теннисистка заявлена в список участниц соревнований. Однако перед стартом турнира в Майами скончался ее возлюбленный — Константин Кольцов. Бывший белорусский хоккеист находился в США вместе со второй ракеткой мира.

Как сообщили в полиции, тело Кольцова обнаружили у отеля. Приоритетной версией его смерти пока считается самоубийство.

Соболенко никак не комментировала произошедшее. На кадрах в социальных сетях видно, что тренировку после смерти Кольцова она провела в полностью черном комплекте формы.

По информации СМИ, белоруска не намерена сниматься с турнира в Майами. Однако вице-лидер мирового рейтинга не будет общаться с журналистами.

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