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"Мы уже не были вместе": Арина Соболенко высказалась о смерти своего бывшего возлюбленного

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Константин Кольцов пен Арина Соболенко
Константин Кольцов пен Арина Соболенко. Фото: instagram/sabalenka_aryna

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко впервые прокомментировала смерть своего бывшего бойфренда Константина Кольцова, сообщает NUR.KZ со ссылкой на страницу теннисистки в Instagram.

Соболенко опубликовала на своем аккаунте следующую сторис:

"Смерть Константина стала для меня немыслимой трагедией, и моё сердце разбито, хотя мы уже не были вместе. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время".
Сторис Арины Соболенко о смерти Кольцова
Сторис Арины Соболенко о смерти Кольцова: instagram.com/sabalenka_aryna/

Напомним, что Кольцов скончался на 43-м году жизни. Ранее он был хоккеистом и выступал в составе национальной сборной Беларуси. После завершения игровой карьеры он работал в тренерском штабе уфимского ХК "Салават Юлаев".

По данным департамента полиции Майами, причиной смерти Константина является самоубийство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2071755-my-uzhe-ne-byli-vmeste-arina-sobolenko-vyskazalas-o-smerti-svoego-byvshego-vozlyublennogo/

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