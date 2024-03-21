"Мы уже не были вместе": Арина Соболенко высказалась о смерти своего бывшего возлюбленного

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко впервые прокомментировала смерть своего бывшего бойфренда Константина Кольцова, сообщает NUR.KZ со ссылкой на страницу теннисистки в Instagram.
Соболенко опубликовала на своем аккаунте следующую сторис:
"Смерть Константина стала для меня немыслимой трагедией, и моё сердце разбито, хотя мы уже не были вместе. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время".
Напомним, что Кольцов скончался на 43-м году жизни. Ранее он был хоккеистом и выступал в составе национальной сборной Беларуси. После завершения игровой карьеры он работал в тренерском штабе уфимского ХК "Салават Юлаев".
По данным департамента полиции Майами, причиной смерти Константина является самоубийство.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2071755-my-uzhe-ne-byli-vmeste-arina-sobolenko-vyskazalas-o-smerti-svoego-byvshego-vozlyublennogo/