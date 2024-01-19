Казахстан сенсационно остался без Australian Open

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина завершила выступление на Australian Open в миксте, таким образом все казахстанские теннисисты покинули турнир серии Большого шлема, передает NUR.KZ.

Данилина в паре с Андреасом Мольтени из Аргентины сыграла в первом круге смешанного разряда, где их соперниками стал австралийский дуэт Джейми Форлис и Эндрю Харрис. Встреча завершилась в пользу Форлис и Харрис со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался один час и восемь минут. Таким образом, казахстанские теннисисты завершили выступление во всех разрядах Auistralian Open.

Ранее, первой потерей Казахстана стала вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева, которая также не смогла пробиться в следующий круг в парном разряде.

Также, в парном разряде Анна Данилина потерпела поражение

Затем, лидер мужской казахстанской сборной Александр Бублик сенсационно проиграл в первом круге.

Самая главная сенсация случилась с первой ракеткой Казахстана в женском одиночном разряде Еленой Рыбакиной. Она уступила на стадии второго круга российской теннисистке Анне Блинковой.

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