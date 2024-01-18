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Громкой сенсацией завершился матч Рыбакиной во втором круге Australian Open-2024

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина : Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сенсационно уступила в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии-2024, сообщает NUR.KZ.

Соперницей пятой ракетки мира выступила россиянка Анна Блинкова (57-е место в рейтинге WTA). Елена успела завершить 5 брейк-пойнтов из 7 возможных, допустить 2 двойных ошибки, а также 9 раз подать мяч навылет. В тяжелой игре первый сет с небольшим отрывом остался за спортсменкой из России.

Однако по ходу матча Рыбакиной удалось одержать победу во втором отрезке игры, но этого для победы не хватило. Блинкова в равной и напряженной борьбе одержала победу с общим счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20 на тай-брейке).

В третьем круге Australian Open Анне предстоит встретиться с представительницей Италии Жасмин Паолини, которая является 31-й ракеткой мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056244-gromkoy-sensatsiey-zavershilsya-match-rybakinoy-vo-vtorom-kruge-australian-open-2024/

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