Юлия Путинцева проиграла в первом круге Australian Open 2024

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева покидает турнир серии Большого шлема Australian Open 2024 после поражения в первом круге, передает NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, которая занимает 64-е место в рейтинге WTA, стала россиянка Анастасия Захарова (190 WTA). Для спортсменок это была вторая встреча в истории. Первую в феврале 2023 года выиграла Путинцева.

В этом противостоянии игра была напряженная. Путинцева забрала первый сет со счетом 6:2, но во втором уступила всухую - 0:6. Вся интрига должна была разрешиться в заключительном сете. Казахстанка смогла победить только в трех геймах. В решающем третьем сете победу одержала Захарова. Путинцева покидает первый турнир серии Большого шлема в этом году.

Напомним, завтра на турнире стартует третья ракетка мира, лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина. Встреча начнется в 14:00 по времени Астаны.

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