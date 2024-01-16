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Александр Бублик проиграл на старте Australian Open и вылетел с турнира

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Mark Brake/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open 2024, передает NUR.KZ.

Казахстанец (27ATP) встречался с победителем квалификации Сумитом Нагалом (127ATP) из Индии. В тяжелейшем матче Бублик уступил сопернику в трех сетах. Итоговый счет - 4:6, 2:6, 6:7 (5:7). Александр покидает Открытый чемпионат Австралии на стадии первого круга.

Ранее также в первом круге проиграла вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева.

Напомним, сегодня на турнире стартует лидер женской сборной Казахстана, третья ракетка мира Елена Рыбакина. Ее встреча против 38-й ракетки мира Каролины Плишковой из Чехии запланирована ориентировочно на 14:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055692-aleksandr-bublik-proigral-na-starte-australian-open-i-vyletel-s-turnira/

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