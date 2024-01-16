Вторая ракетка Казахстана неудачно выступила на старте Australian Open

Одна из лучших теннисисток Казахстана Юлия Путинцева сыграла свой первый матч на Открытом чемпионате Австралии-2024 в парном разряде, передает NUR.KZ.

Путинцева в дуэте с колумбийкой Камилой Осорио в стартовом матче уступила чешке Катерине Синяковой и представительнице Австралии Сторм Хантер. Напряженная игра, в течение которой долго не мог определиться явный фаворит, завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу соперниц Путинцевой и Осорио.

По ходу встречи казахстанско-колумбийская пара успела реализовать два брейк-пойнта из 4 возможных, допустить 4 двойных ошибки, а также один раз подать мяч навылет.

Напомним, что сегодня на турнире также выступила первая ракетка страны Елена Рыбакина, которой удалось успешно выйти во второй круг.

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