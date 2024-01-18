Первая ракетка Казахстана проиграла на старте Australian Open

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина не смогла пробиться во второй круг турнира серии Большого шлема Australian Open 2024, передает NUR.KZ.

В паре со словацкой спортсменкой Викторией Грунчаковой казахстанка потерпела поражение от американского дуэта Кэролайн Доулхайд и Пейтон Стернс.

Данилина и Грунчакова одержали победу в первом сете со счетом - 7:6, но потом уступили в двух отрезках со счетом - 4:6, 4:6. Таким образом, в парном разряде у Казахстана больше не осталось представителей.

Теперь, Данилина выступит на австралийском Большом шлеме в миксте. В смешанной паре с аргентинцем Андресом Молтени она сыграет завтра против местного дуэта Джейми Фурлис и Эндрю Харриса.

Напомним, сегодня на австралийский корт выйдет лидер женской сборной Казахстана и третья ракетка мира Елена Рыбакина. Ее встреча против российской теннисистки Анны Блинковой начнется в 14:00 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.