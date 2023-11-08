Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Чемпионский титул и миллионы долларов: сборная Казахстана поборется за звание сильнейшей в мире

Опубликовано:

Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева, Аружан Сагандыкова, Юлия Путинцева, Анна Данилина и Ярослава Шведова (слева направо)
Сборная Казахстана в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг: Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Казахстанские теннисистки 9 ноября стартуют на Кубке Билли Джин Кинг — турнире, который можно приравнять к чемпионату мира. На кону не только престижный титул, но и крупнейшие в истории призовые.

Правила и регламент

Соревнования женских национальных команд, которые до 2020 года назывались Кубком Федерации, принимает испанская Севилья. Они проходят на хардовом покрытии в крытом помещении. В финальной части Кубка Билли Джин Кинг участвуют 12 сборных.

Швейцария и Австралия квалифицировались как чемпион и финалист прошлого розыгрыша, Польша получила wild card — специальное приглашение от организаторов. Остальные девять команд пробились в решающую стадию через отборочный раунд. В их числе Казахстан, а также Канада, Чехия, Франция, Германия, Италия, Словения, Испания и США.

Любопытно, что казахстанские теннисистки в рамках квалификации обыграли как раз сборную Польши, которая все же попала в финальный турнир. Серия матчей прошла в апреле в Астане и завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяек.

Таким образом, представительницы республики второй раз в истории дошли до решающих игр Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году удалось победить британок (2-1), но поражение от испанок (0-3) оставило сборную Казахстана за бортом плей-офф. По дополнительным показателям команда заняла третье место в группе.

В нынешнем розыгрыше схема остается прежней. Национальные сборные разбиты на четыре группы, сильнейшие команды каждого трио выйдут в полуфинал. Серии состоят из трех матчей — двух одиночных и одного парного. В плей-офф противостояние досрочно завершается, если первые две встречи выиграла одна команда.

Состав и соперницы сборной Казахстана

В Севилье казахстанки выступят в группе B вместе с командами Словении и Австралии. Соперницы уже провели очную серию, в которой европейская сборная оказалась сильнее со счетом 2-1. Словенки выиграли оба одиночных матча, но уступили в парном разряде.

Сборная Казахстана сначала встретится с австралийками. Если 9 ноября удастся победить в этой серии, то противостояние со словенками на следующий день и определит участниц полуфинала. Однако даже при поражении на старте турнира у казахстанок останутся шансы на выход в плей-офф — нужно будет обязательно обыгрывать команду Словении. Оба матча начнутся в 15:00 по времени Астаны.

В заявку каждой сборной входят пять теннисисток. Капитан казахстанской команды Ярослава Шведова включила в состав Елену Рыбакину, Юлию Путинцеву, Аружан Сагандыкову, Жибек Куламбаеву и Анну Данилину. Стоит отметить, что первые две спортсменки входят в топ-100 мирового рейтинга в одиночном разряде, тогда как у словенок такая теннисистка одна (Тамара Зиданшек — сотое место), а у австралиек нет вовсе.

Кроме того, Рыбакина как четвертая ракетка мира — формально главная звезда финального раунда Кубка Билли Джин Кинг. Полька Ига Швентек и американка Коко Гауфф, опережающие ее в мировом рейтинге, пропускают турнир, а сборная Беларуси, которую могла бы представить Арина Соболенко, не допущена до международных соревнований.

Лидер казахстанского тенниса присоединилась к команде позднее остальных спортсменок из-за участия в Итоговом турнире WTA. Напомним, там Рыбакина выиграла один из трех матчей и не вышла из группы. Вероятно, Кубок Билли Джин Кинг станет последним стартом в сезоне для первой ракетки страны.

Рекордный призовой фонд

В нынешнем сезоне Международная федерация тенниса (ITF) уравняла призовые фонды Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса — аналогичного турнира среди мужских сборных. Теперь сумма, разыгрываемая в финальной стадии, равна $9,6 млн.

Чемпионы Кубка Билли Джин Кинг заработают на команду $2,4 млн, финалисты — $1,44 млн, полуфиналисты — по $960 тыс. Каждая команда, не вышедшая из группы, довольствуется призовыми на сумму $480 тыс. Для сравнения: по результатам Итогового турнира WTA Рыбакина заработала почти $400 тыс.

Матчи группового этапа продлятся до 10 ноября, в следующие два дня пройдут игры плей-офф. Самой титулованной командой в истории Кубка Федерации и Кубка Билли Джин Кинг остается сборная США (18 побед).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2044728-chempionskiy-titul-i-milliony-dollarov-sbornaya-kazahstana-poboretsya-za-zvanie-silneyshey-v-mire/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.