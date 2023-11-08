Чемпионский титул и миллионы долларов: сборная Казахстана поборется за звание сильнейшей в мире

Казахстанские теннисистки 9 ноября стартуют на Кубке Билли Джин Кинг — турнире, который можно приравнять к чемпионату мира. На кону не только престижный титул, но и крупнейшие в истории призовые.

Правила и регламент

Соревнования женских национальных команд, которые до 2020 года назывались Кубком Федерации, принимает испанская Севилья. Они проходят на хардовом покрытии в крытом помещении. В финальной части Кубка Билли Джин Кинг участвуют 12 сборных.

Швейцария и Австралия квалифицировались как чемпион и финалист прошлого розыгрыша, Польша получила wild card — специальное приглашение от организаторов. Остальные девять команд пробились в решающую стадию через отборочный раунд. В их числе Казахстан, а также Канада, Чехия, Франция, Германия, Италия, Словения, Испания и США.

Любопытно, что казахстанские теннисистки в рамках квалификации обыграли как раз сборную Польши, которая все же попала в финальный турнир. Серия матчей прошла в апреле в Астане и завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяек.

Таким образом, представительницы республики второй раз в истории дошли до решающих игр Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году удалось победить британок (2-1), но поражение от испанок (0-3) оставило сборную Казахстана за бортом плей-офф. По дополнительным показателям команда заняла третье место в группе.

В нынешнем розыгрыше схема остается прежней. Национальные сборные разбиты на четыре группы, сильнейшие команды каждого трио выйдут в полуфинал. Серии состоят из трех матчей — двух одиночных и одного парного. В плей-офф противостояние досрочно завершается, если первые две встречи выиграла одна команда.

Состав и соперницы сборной Казахстана

В Севилье казахстанки выступят в группе B вместе с командами Словении и Австралии. Соперницы уже провели очную серию, в которой европейская сборная оказалась сильнее со счетом 2-1. Словенки выиграли оба одиночных матча, но уступили в парном разряде.

Сборная Казахстана сначала встретится с австралийками. Если 9 ноября удастся победить в этой серии, то противостояние со словенками на следующий день и определит участниц полуфинала. Однако даже при поражении на старте турнира у казахстанок останутся шансы на выход в плей-офф — нужно будет обязательно обыгрывать команду Словении. Оба матча начнутся в 15:00 по времени Астаны.

В заявку каждой сборной входят пять теннисисток. Капитан казахстанской команды Ярослава Шведова включила в состав Елену Рыбакину, Юлию Путинцеву, Аружан Сагандыкову, Жибек Куламбаеву и Анну Данилину. Стоит отметить, что первые две спортсменки входят в топ-100 мирового рейтинга в одиночном разряде, тогда как у словенок такая теннисистка одна (Тамара Зиданшек — сотое место), а у австралиек нет вовсе.

Кроме того, Рыбакина как четвертая ракетка мира — формально главная звезда финального раунда Кубка Билли Джин Кинг. Полька Ига Швентек и американка Коко Гауфф, опережающие ее в мировом рейтинге, пропускают турнир, а сборная Беларуси, которую могла бы представить Арина Соболенко, не допущена до международных соревнований.

Лидер казахстанского тенниса присоединилась к команде позднее остальных спортсменок из-за участия в Итоговом турнире WTA. Напомним, там Рыбакина выиграла один из трех матчей и не вышла из группы. Вероятно, Кубок Билли Джин Кинг станет последним стартом в сезоне для первой ракетки страны.

Рекордный призовой фонд

В нынешнем сезоне Международная федерация тенниса (ITF) уравняла призовые фонды Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса — аналогичного турнира среди мужских сборных. Теперь сумма, разыгрываемая в финальной стадии, равна $9,6 млн.

Чемпионы Кубка Билли Джин Кинг заработают на команду $2,4 млн, финалисты — $1,44 млн, полуфиналисты — по $960 тыс. Каждая команда, не вышедшая из группы, довольствуется призовыми на сумму $480 тыс. Для сравнения: по результатам Итогового турнира WTA Рыбакина заработала почти $400 тыс.

Матчи группового этапа продлятся до 10 ноября, в следующие два дня пройдут игры плей-офф. Самой титулованной командой в истории Кубка Федерации и Кубка Билли Джин Кинг остается сборная США (18 побед).

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