"Одно из лучших противостояний разрушено": матч Рыбакиной и Соболенко получился скандальным

Встреча казахстанки Елены Рыбакиной и белоруски Арины Соболенко на итоговом турнире WTA в мексиканском Канкуне растянулась на два дня и вызвала шквал критики от болельщиков, передает NUR.KZ.

К очному матчу в третьем туре группового этапа соперницы подходили, имея в активе по одной победе и поражению. В принципиальном противостоянии первой ракетки Казахстана и лидера мирового рейтинга решалась судьба путевки в полуфинал.

Встреча началась в ночь на пятницу, однако была омрачена неблагоприятными погодными условиями. Из-за сильного ветра и дождя спортсменки не могли играть в полную силу на открытом корте. Они несколько раз обращались к судье, матч приостанавливался пять раз.

В итоге по ходу второго сета встречу окончательно прервали и перенесли. Она была возобновлена в ночь на субботу и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Соболенко. Рыбакина, которая стала первой представительницей Казахстана в одиночном разряде на Итоговом турнире WTA, покидает соревнования.

Произошедшее с матчем топовых спортсменок стало поводом для новых мемов в теннисном сообществе. Например, широко разошлись кадры с реакцией Анны Рыбакиной — сестры Елены.

При этом многие болельщики отнеслись к ситуации не с юмором, а с возмущением. В официальном Instagram-аккаунте WTA есть ряд гневных комментариев относительно организации турнира и выбора места для его проведения.

"Эти две великолепные девушки заслуживают играть на больших стадионах, а не на худшем корте", — написал один из пользователей.

"Одно из лучших противостояний разрушено дезорганизацией WTA", — согласился другой любитель тенниса.

"Руководство WTA нужно уволить, потому что нет уважения к восьми лучшим теннисисткам этого года. Это просто нелепо!" — сказано в еще одном комментарии.

Отметим, что и до старта соревновательной части спортсменки, в том числе Рыбакина, выражали недовольство организацией турнира. Одной из главных проблем участницы называли качество хардового покрытия на корте в Канкуне. Кроме того, вместимость арены для Итогового турнира (около 4300 человек) оказалась самой низкой за всю историю этих соревнований.

Параллельно резонанс получила история с коллективной жалобой теннисисток в WTA. Более 20 спортсменок, включая Рыбакину и Соболенко, 5 октября направили в организацию обращение. В документе, например, содержится просьба рассмотреть требования девушек о повышении зарплат в мировом туре и формировании более гибкого графика соревнований.

Руководство WTA пока не делало официальных публичных заявлений по указанным спорным вопросам. Однако журналист Джон Вертхейм опубликовал документ, который, как утверждается, является ответным письмом спортсменкам от главы Женской теннисной ассоциации Стива Саймона.

"Очевидно, что вы недовольны решением приехать в Канкун. Я это понимаю, и вы услышаны. Как я вам уже говорил, это не то место, где мы ожидали оказаться, а решение об использовании этой локации основывалось на множестве сложных факторов. Турнир не получился идеальным. Мы понимаем, что условия оказались для вас вызовом, и WTA, конечно, берет на себя ответственность за это.

Я благодарен, что вы отразили в СМИ свою признательность значительной поддержке со стороны Канкуна и всех людей, которые усердно работают над организацией этих соревнований. Желаю вам успехов в оставшиеся дни турнира и напоминаю, что мы здесь, как обычно, готовы предоставить вам любую поддержку и помощь, поскольку вы заслуживаете самого лучшего", — сказано в письме.

Итоговый турнир завершится в воскресенье. В полуфинале одиночного разряда Соболенко сыграет с полькой Игой Швентек, а в другом матче этой стадии встретятся американки Джессика Пегула и Кори Гауфф.

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