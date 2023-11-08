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Дебютантка сборной Казахстана по теннису рассказала о настрое команды перед матчами чемпионата мира

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Сборная Казахстана по теннису (в центре Аружан Сагандыкова)
Сборная Казахстана по теннису (в центре Аружан Сагандыкова). Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова поделилась впечатлениями о первом в ее карьере командном чемпионате мира "Билли Джин Кинг", который в эти дни проходит в испанской Севилье, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

На данный момент Аружан Сагандыкова является пятой ракеткой Казахстана в женском одиночном разряде. 18-летняя спортсменка впервые принимает участие в чемпионате мира в составе взрослой сборной.

«Я прилетела в Севилью 3 ноября и 4-го впервые потренировальсь на игровом корте. Можно сказать, что акклиматизировалась и уже привыкла к кортам. В апреле этого года я дебютировала в составе сборной: тогда мы дома победили Польшу и попали в финальный этап. Для меня большая честь попасть в состав сборной. Безмерно благодарна капитану Ярославе Шведовой: постараюсь оправдать её доверие и сделаю всё возможное, чтобы принести хотя бы одно очко команде.
Впереди два тяжелейших матча против Австралии и Словении. Нужно хорошо начать каждую из этих встреч. Нам надо быть сильными не только физически, но и психологически. Буквально только что Словения победила Австралию, что можно считать мини-сенсацией. Это ещё раз доказывает, что на командных турнирах нет слабых оппонентов, нужно настраиваться на каждую игру, как на последнюю. Мы будем биться за победу и выкладываться по максимуму», — поделилась своими эмоциями Аружан Сагандыкова.

Напомним, свой первый матч в рамках командного чемпионата мира "Билли Джин Кинг" сборная Казахстана проведет 9 ноября против Австралии в 15:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2044689-debyutantka-sbornoy-kazahstana-po-tennisu-rasskazala-o-nastroe-komandy-pered-matchami-chempionata-mira/

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