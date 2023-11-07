Казахстанские теннисистки продолжают подготовку к чемпионату миру

Женская сборная Казахстана по теннису готовится к командному чемпионату мира "Кубку Билли Джин Кинг", который в эти дни стартует в испанской Севилье, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Капитан команды Ярослава Шведова, а также игроки сборной Казахстана Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева и Аружан Сагандыкова уже прибыли в Севилью и приступили к тренировкам. Сегодня к команде присоединится первая ракетка страны Елена Рыбакина.

Расписание матчей в группе «В»:

9 ноября, четверг, 15:00 (время Астаны). КАЗАХСТАН – Австралия.

10 ноября, пятница, 15:00 (время Астаны). Словения – КАЗАХСТАН.

Отметим, командный чемпионат мира "Кубок Билли Джин Кинг" пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания). Помимо Казахстана в первенстве мира примут участие ещё 11 стран: Швейцария (победитель «Кубка Билли Джин Кинг» 2022 года), Австралия, Франция, Канада, Чехия, Италия, США, Испания, Словения, Германия и Польша (обладательница уайлд-кард).

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