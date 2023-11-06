Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина на Итоговом турнире WTA

Появилась информация о том, сколько призовых заработала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина на Итоговом турнире в мексиканском Канкуне, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

Четвертая ракетка мира впервые в своей карьере принимала участие в Итоговом турнире WTA. На соревнованиях в Мексике Рыбакина не смогла выйти в плей-офф, уступив в заключительном матче первой ракетке мира Арине Соболенко.

За участие в турнире в Канкуне чемпионка Уимблдона получила поощрительный бонус от WTA в размере 198 000 долларов (91 миллион тенге). Такую же сумму первая ракетка Казахстана заработала за одну победу. На групповом этапе она обыграла девятую ракетку мира Марию Саккари.

Таким образом, ее общий заработок на турнире составил 396 000 долларов (182 миллиона тенге).

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