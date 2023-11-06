Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина на Итоговом турнире WTA

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Artur Widak/Getty Images

Появилась информация о том, сколько призовых заработала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина на Итоговом турнире в мексиканском Канкуне, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

Четвертая ракетка мира впервые в своей карьере принимала участие в Итоговом турнире WTA. На соревнованиях в Мексике Рыбакина не смогла выйти в плей-офф, уступив в заключительном матче первой ракетке мира Арине Соболенко.

За участие в турнире в Канкуне чемпионка Уимблдона получила поощрительный бонус от WTA в размере 198 000 долларов (91 миллион тенге). Такую же сумму первая ракетка Казахстана заработала за одну победу. На групповом этапе она обыграла девятую ракетку мира Марию Саккари.

Таким образом, ее общий заработок на турнире составил 396 000 долларов (182 миллиона тенге).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2044313-stalo-izvestno-skolko-zarabotala-elena-rybakina-na-itogovom-turnire-wta/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.