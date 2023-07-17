Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина на Уимблдонском турнире

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

В текущем году "Уимблдон" установил рекордный призовой фонд в истории турнира - 44,7 миллиона фунтов стерлингов (по текущему курсу 25,9 млрд тенге), передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы турнира, это на 11,2% больше, чем годом ранее, когда в женском одиночном разряде чемпионкой стала Елена Рыбакина.

В текущем году 24-летняя казахстанская теннисистка дошла до четвертьфинала, где уступила Онс Жабер из Туниса.

Так, за выход в 1/4 финала Рыбакина заработала 340 000 фунтов стерлингов (приблизительно 196 млн тенге). Проигравшая в первом круге казахстанка Юлия Путинцева получит 55 тысяч фунтов стерлингов (31,6 млн тенге).

Дошедший до четвертого круга первая ракетка Казахстана Александр Бублик заработал 207 тыс. фунтов стерлингов (порядка 120 млн тенге).

Чемпионы "Уимблдона-2023" в мужском и женском одиночном разрядах испанец Карлос Алькарас и чешка Маркета Вондроушова получат 2,3 млн фунтов стерлингов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028972-stalo-izvestno-skolko-zarabotala-elena-rybakina-na-uimbldonskom-turnire/