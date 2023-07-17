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Первая ракетка мира Алькарас обыграл Джоковича в финале турнира "Уимблдон"

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Карлос Алькарас
Карлос Алькарас. Фото: Julian Finney/Getty Images

В Великобритании состоялся финал теннисного турнира "Уимблдон-2023" в мужском одиночном разряде. Победу в нем одержал испанец Карлос Алькарас, передает NUR.KZ.

Первая ракетка мира в главном матче встретился с сербом Новаком Джоковичем, который занимает второе место в рейтинге ATP.

Теннисисты показали очень напряженный и конкурентный матч. Для выявления победителя потребовались все пять сетов.

В итоге победу сумел вырвать Алькарас. Итоговый счет встречи составил 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 в пользу испанца.

Карлос Алькарас девять раз подал навылет, совершив при этом шесть двойных ошибок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028844-pervaya-raketka-mira-alkaras-obygral-dzhokovicha-v-finale-turnira-uimbldon/

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