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Александр Бублик не сумел выйти в четвертьфинал "Уимблдона"

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

26-летний казахстанский теннисист Александр Бублик (26-я ракетка мира) не смог пробиться в четвертьфинал турнира Большого шлема - "Уимблдон-2023", передает NUR.KZ.

В четвертом круге одиночного разряда Александр уступил седьмой ракетке мира из России Андрею Рублеву. Матч продлился все пять сетов и завершился со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 4:6.

На корте теннисисты провели три часа и 20 минут. За это время Бублик сделал 39 подач навылет и допустил 14 двойных ошибок.

За выход в полуфинал Андрей Рублев встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) - Хуберт Гуркач (Польша).

Ранее в 1/8 финала Уимблдонского турнира пробилась казахстанка Елена Рыбакина. Завтра она сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027956-aleksandr-bublik-ne-sumel-vyyti-v-chetvertfinal-uimbldona/

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