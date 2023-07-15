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Онс Жабер проиграла второй финал "Уимблдона" подряд

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Онс Жабер
Онс Жабер. Фото: Julian Finney/Getty Images

На Центральном корте состоялся финал теннисного турнира "Уимблдон-2023" в женском одиночном разряде. Победу одержала чешка Маркета Воундрошова, передает NUR.KZ.

Чешская теннисистка в решающем матче встречалась с Онс Жабер из Туниса, которая в 1/4 финала обыграла казахстанку Елену Рыбакину.

Встреча продлилась только два сета. Маркета победила с общим счетом 6:4, 6:4. Чешка ни разу не подала навылет. При этом допустила четыре двойные ошибки.

Отметим, что Жабер проиграла второй финал подряд. В прошлом году она в трех сетах уступила первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028799-ons-zhaber-proigrala-vtoroy-final-uimbldona-podryad/

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