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Елена Рыбакина уступила шестой ракетке мира в 1/4 финала "Уимблдона"

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение в четвертьфинале турнира "Уимблдон-2023" от шестой ракетки мира Онс Жабер (Тунис), передает NUR.KZ.

Спортсменки выдали крайне напряженное и конкурентное начало матча. В первом сете дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказалась казахстанка - 7:6 (7:5).

Во втором сете инициативу перехватила Жабер. Она смогла забрать его со счетом 6:4. В итоге судьба победительницы встречи решилась в третьем сете. В нем полностью доминировала соперница Рыбакиной. Онс выиграла его со счетом 6:1.

Таким образом, итоговый счет встречи 7:6, 4:6, 1:6. Рыбакина не смогла защитить титул чемпионки "Уимблдона".

В полуфинале Жабер сыграет против Арины Соболенко (Беларусь), которая в в 1/4 финала разгромила Мэдисон Киз из США (6:2, 6:4).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028410-elena-rybakina-ustupila-shestoy-raketke-mira-v-14-finala-uimbldona/

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