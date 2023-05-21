Четвертая ракетка мира: сколько заработала Елена Рыбакина за триумфальную победу в Риме

Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 в Риме. Благодаря этой победе первая ракетка Казахстана в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на четвертую строчку, об этом сообщается на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана.

Напомним, минувшей ночью Елена Рыбакина одержала победу в финале теннисного турнира категории "Мастерс", который состоялся в Риме.

По ходу всего турнира Рыбакина обыграла Ясмин Паолини из Италии, Анну Калинину из России, Маркету Вондрусову из Чехии, Игу Свентек из Польши и латвийку Елену Остапенко.

За победу в Риме теннисистка заработала более 500 тыс. евро. С понедельника Рыбакина станет четвертой ракеткой мира. Сейчас Елена Рыбакина является пятой ракеткой мира.

"Благодаря победе в Риме лидер женской сборной Казахстана заработала 521 754 евро призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на четвертую строчку", – говорится в сообщении пресс-службы Федерации тенниса Казахстана.

Отметим, что Елена Рыбакина выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне и карьере. Всего это ее пятый титул и второй – на грунте в одиночном разряде. Также на счету у казахстанки финалы на Открытом чемпионате Австралии и Miami Open WTA 1000 в этом году.

Елена Рыбакина – профессиональная казахстанская теннисистка. Ей 23 года. Она родилась в Москве. Теннисом начала заниматься, когда ей было пять лет. С 2018 года девушка выступает под флагом Казахстана. В июле 2022 года Елена Рыбакина одержала сенсационную победу на самом престижном теннисном турнире планеты – Уимблдоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2021418-chetvertaya-raketka-mira-skolko-zarabotala-elena-rybakina-za-triumfalnuyu-pobedu-v-rime/