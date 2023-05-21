Елена Рыбакина стала победительницей "Мастерса" в Риме

Елена Рыбакина. Фото: Sebastien Bozon / AFP / Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в финале теннисного турнира категории "Мастерс", который состоялся в городе Рим (Италия), передает NUR.KZ.

В решающей игре турнира казахстанка встретилась с Ангелиной Калининой из Украины.

Первый сет завершился победой Рыбакиной со счетом 6:4. Во втором при счете 1:0 соперница приняла решение сняться с финала. На момент остановки встречи казахстанская теннисистка три раза подала навылет. Также она допустила одну двойную ошибку.

Таким образом, Елена Рыбакина стала победительницей финала.

Добавим, что также в этом году Елена побеждала на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2021414-elena-rybakina-stala-pobeditelnitsey-mastersa-v-rime/