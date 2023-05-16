Теннисистка Елена Рыбакина станет пятой ракеткой мира

Елена Рыбакина. Фото: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обновит личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

Из-за поражения американки Кори Гауфф во втором круге турнира в Риме (Италия), Елена Рыбакина поднялась на пятую строчку в рейтинге WTA в live-режиме.

Отметим, что это наивысшая позиция в карьере 23-летней казахстанской теннисистки.

Ранее Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира в Риме, одолев в 1/8 финала Маркету Вондрусову (70-я ракетка мира) из Чехии со счетом 6:3, 6:3.

Напомним, что в списке лучших теннисисток мира лидирует полячка Ига Швентек. На второй позиции находится представительница Беларуси Арина Соболенко. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2020822-tennisistka-elena-rybakina-stanet-pyatoy-raketkoy-mira/