Елена Рыбакина стала 10-й ракеткой мира по версии WTA

Елена Рыбакина. Фото: Martin Keep / AFP / Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок по итогам Australian Open-2023, в котором казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заняла 10 позицию, передает WTA Tour.

Победительница турнира из Беларуси Арина Соболенко поднялась на три позиции и стала второй. Первое место сохранила Ига Швентек из Польши, а замкнула тройку лидеров тунисская теннисистка Онс Жабер.

Казахстанская теннисистка и финалистка Australian Open Елена Рыбакина взлетела на 15 позиций и стала 10-й в женском рейтинге. На ее счету 2815 очков, что лишь на 90 баллов отделяет ее от Белинды Бенчич из Швейцарии, которая разместилась на девятой позиции.

Рейтинг WMA. Скриншот: wtatennis.com

"Не думаю, что я буду чувствовать себя иначе только из-за рейтинга. Но я бы сказала, что на небольших турнирах все будет по-другому (…) Может быть, на некоторых турнирах я не буду играть в первом круге. Так что, конечно, в этом есть свои плюсы", — сказала Рыбакина журналистам после финала Australian Open-2023.

Спортсменка отметила, что после завоевания титула на Уимблдоне прошлым летом повторить подвиг финала крупного турнира так скоро стало для нее большим стимулом.

Напомним, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина потерпела поражение в финале теннисного турнира "Большого шлема" Australian Open-2023.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2007248-elena-rybakina-stala-10-y-raketkoy-mira-po-versii-wta/