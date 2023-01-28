Елена Рыбакина: Спасибо всем, кто поддерживал. Это были чудесные две недели

Елена Рыбакина. Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Финалистка открытого чемпионата Австралии-2023 и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сделала заявление после решающего матча турнира "Большого шлема", передает NUR.KZ.

В своей речи во время награждения теннисистка поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а также обратилась к организаторам AO-2023.

"Прежде всего, я хочу поздравить Арину с титулом. Это прекрасный старт сезона. И я надеюсь, что он у тебя в итоге будет удачным. Также надеюсь, что у нас будет много очных матчей.

Хочу поблагодарить свою команду, семью, Федерацию Казахстана, а также всех, кто меня поддерживал.

Спасибо организаторам, волонтерам, судьям. Это были чудесные две недели. Обязательно вернусь в следующем году",- озвучила Рыбакина.

Напомним, Рыбакина в финале AO-2023 уступила Арине Соболенко из Беларуси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2007167-elena-rybakina-spasibo-vsem-kto-podderzhival-eto-byli-chudesnye-dve-nedeli/