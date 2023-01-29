Новак Джокович победил в финале Australian Open-2023

Новак Джокович. Фото: Kyodo News via Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в финале одиночного разряда турнира "Большого шлема" Australian Open-2023 (Мельбурн, Австралия), передает NUR.KZ.

В решающем матче ему противостоял греческий теннисист Стефанос Циципас.

Встреча продлилась три сета. В каждом из них сильнее оказался Джокович. Причем второй и третий сеты завершились тай-брейком - 6:3, 7:6, 7:6.

Циципас за время матча совершил 15 подач навылет. У серба данный показатель равен семи. В пассиве у каждого из финалистов три двойные ошибки.

Новак Джокович в десятый раз в карьере победил на Australian Open.

Напомним, что у женщин победу одержала Арина Соболенко, победившая в финале казахстанку Елену Рыбакину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2007204-novak-dzhokovich-pobedil-v-finale-australian-open-2023/