Определились финалисты Australian Open-2023

Новак Джокович. Фото: Getty Images / Julian Finney / Staff

Стали известны имена финалистов в мужском одиночном разряде открытого чемпионата Австралии-2023. За титул сразятся грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович, передает NUR.KZ.

В первом полуфинале четвертая ракетка мира грек Стефанос Циципас обыграл россиянина Карена Хачанова (20-я ракетка мира). Матч продлился четыре сета и завершился со счетом 7:6, 6:4, 6:7, 6:3.

Во втором полуфинале пятая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно одолел американца Томми Пола (35-я ракетка мира) - 7:5, 6:1, 6:2.

Решающий матч между Циципасом и Джоковичем состоится 29 января в 14:30 по времени Астаны.

Отметим, что Новак Джокович является девятикратным победителем открытого чемпионата Австралии. Тогда как для Стефаноса Циципаса это будет первый финал в карьере на Australian Open.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2007092-opredelilis-finalisty-australian-open-2023/