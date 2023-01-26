Екатерина Макарова: Матч между Рыбакиной и Азаренко станет украшением Australian Open-2023

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Бывшая восьмая ракетка мира россиянка Екатерина Макарова поделилась ожиданиями от полуфинального матча Australian Open-2023 между Еленой Рыбакиной и Викторией Азаренко, пишет Спорт-Экспресс.

По словам Екатерины, этот поединок станет украшением турнира.

"У Рыбакиной безумно крутая подача. Как первая, так и вторая. Она хорошо видит корт и в своей лучшей форме способна раз за разом попадать в пустое место. Здорово играет на паузах.

У Азаренко сумасшедшая энергия. Лично я не могу переключить её матч, если начинаю смотреть его по ТВ. Она завораживает своей работой ног, подвижностью, желанием успеть за каждым мячом. Еще Виктория - одна из лучших в Туре по прессингу на приеме.

Так что предстоящий матч Рыбакиной и Азаренко - это максимально интересная дуэль. Первая очень круто подает, вторая очень круто принимает. Уверена, этот матч станет украшением турнира", - написала Макарова в колонке для СЭ.

Напомним, что полуфинальный матч между Рыбакиной и Азаренко состоится сегодня в 14:30 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2006886-ekaterina-makarova-match-mezhdu-rybakinoy-i-azarenko-stanet-ukrasheniem-australian-open-2023/