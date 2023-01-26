Теннисистка Юлия Путинцева показала ночной Сидней

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (47-я ракетка мира) на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографию ночного Сиднея (Австралия), передает NUR.KZ.

28-летняя теннисистка выложила в Instagram фото из Сиднея. "Один день в Сиднее", - подписала пост Путинцева.

Напомним, что Юлия Путинцева дошла до второго раунда в женском одиночном разряде открытого чемпионата Австралии, где уступила Каролине Плишковой из Чехии со счетом 0:6, 5:7.

Напомним, что в рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) Юлия Путинцева занимает 47-е место. Всего за карьеру 28-летняя казахстанская теннисистка выиграла два титула WTA и заработала свыше 6 млн долларов призовых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2006774-tennisistka-yuliya-putintseva-pokazala-nochnoy-sidney/