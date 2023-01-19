Юлия Путинцева проиграла во втором круге Australian Open-2023

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потерпела поражение в матче второго круга крупного турнира Australian Open-2023 (Сидней, Австралия), передает NUR.KZ.

В этом раунде она сыграла против Каролины Плишковой, представляющей Чехию. Матч продлился два сета, по итогам которых соперница одержала победу.

Плишкова выиграла со счетом 6:0, 7:5. Казахстанская теннисистка не совершила ни одной подачи навылет, допустив одну двойную ошибку.

Таким образом, Юлия завершила выступление в одиночном разряде турнира.

Добавим, что в третий круг пробилась первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Ей предстоит сыграть с американкой Даниэль Коллинз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2005960-yuliya-putintseva-proigrala-vo-vtorom-kruge-australian-open-2023/