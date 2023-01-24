Определилась соперница Рыбакиной по полуфиналу Australian Open

Елена Рыбакина. Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Экс-первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко (24-я ракетка мира) пробилась в полуфинал женского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале Australian Open-2023 Виктория обыграла третью ракетку мира Джессику Пегула из США в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:1.

За выход в финал турнира Виктория встретиться с казахстанкой Еленой Рыбакиной (25-я ракетка мира), которая в свою очередь одолела латышку Елену Остапенко (6:2, 6:4).

Полуфинальный матч между Рыбакиной и Азаренко запланирован на 26 января в 14:00 по времени Астаны.

Отметим, что ранее теннисистки встречались один раз: в прошлом году на турнире в Индиан-Уэллсе победу одержала казахстанская спортсменка со счетом 6:3, 6:4.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2006593-opredelilas-sopernitsa-rybakinoy-po-polufinalu-australian-open/