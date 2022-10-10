Теннисист Стефанос Циципас: Настоятельно призываю людей посетить Казахстан

Стефанос Циципас. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Греческий теннисист и пятая ракетка мира Стефанос Циципас поделился впечатлениями о столице Казахстана Астане, где прошел теннисный турнир АТР 500 Astana Open, передает NUR.KZ.

Напомним, что Стефанос дошел до финала одиночного разряда, где уступил экс-первой ракетке мира Новаку Джоковичу из Сербии (3:6, 4:6).

Греческий теннисист остался в восторге от казахского гостеприимства и призвал людей посетить эту страну.

"Астана - невероятное место! Я настоятельно призываю людей посетить Казахстан, чтобы по-настоящему погрузиться и познакомиться с местной культурой, едой и людьми.

Эта неделя останется незабываемой не столько из-за тенниса, сколько из-за необыкновенных впечатлений. Чудесное гостеприимство и теплота казахского народа останутся со мной надолго. Надо сказать, я очень впечатлен!

Я бы описал столицу Казахстана, как футуристический и амбициозный город. Вижу, что это один из главных городов будущего. У Астаны невероятно большой потенциал!", - написал в Instagram Циципас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991994-tennisist-stefanos-tsitsipas-nastoyatelno-prizyvayu-lyudey-posetit-kazahstan/