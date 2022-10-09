Тимофей Скатов стал победителем "Челленджера" в Парме

Тимофей Скатов. Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (209-я ракетка мира) одержал победу в финальном матче турнира серии "Челленджер" в итальянском городе Парма, передает NUR.KZ.

В решающей встрече против него сыграл Йозеф Ковалик из Словакии. Матч продлился три сета. Первый завершился победой Скатова. Во втором оппонент сумел отыграться.

В решающем третье сете Скатов добился положительного результата, выиграв также всю игру. Итоговый счет составил 7:5, 6:7 (2:7), 6:4.

За время матча Скатов ни разу не подал навылет. При этом он не совершил ни одной двойной ошибки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991816-timofey-skatov-stal-pobeditelem-chellendzhera-v-parme/