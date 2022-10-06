Бублик вылетел, Джокович победил: прошли матчи второго круга ATP 500 Astana Open

Новак Джокович. Фото: Nir Keidar/Anadolu Agency via Getty Images

6 октября в Национальном теннисном центре Астаны прошли матчи второго круга в одиночном разряде турнира категории ATP 500 Astana Open, который продлится до 9 октября, передает NUR.KZ.

Россиянин Карен Хачанов в трехсетовом поединке оказался сильнее хорвата Марина Чилича. Матч завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

Карен Хачанов. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

Карен Хачанов выиграл матч, проиграв первый сет. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

Теперь в четвертьфинале Карен встретится с Новаком Джоковичем. Сербский теннисист во втором круге не оставил шансов нидерландцу Ботику Ван де Зандшульпу - 6:3, 6:1.

Новак Джокович. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

Новак Джокович. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик уступил поляку Хуберту Гуркачу (4:6, 4:6). Теперь теннисист из Польши за выход в полуфинал сразится с греком Стефаносом Циципасом.

Александр Бублик. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

Александр Бублик и Хуберт Гуркач. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

Россиянин Даниил Медведев также в двух сетах выиграл у Эмиля Руусувуори из Финляндии - 6:3, 6:2. Соперником Даниила в четвертьфинале станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

Даниил Медведев. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

Даниил Медведев. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991507-bublik-vyletel-dzhokovich-pobedil-proshli-matchi-vtorogo-kruga-atp-500-astana-open/